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Угроза замены наказания на более строгое побудила мужчину, осужденного за кражу денежных средств с чужой карты, оплатить уголовный штраф.

Самарец нашел около дома банковскую карту и решил воспользоваться ею. Мужчина направился в ближайший магазин парфюмерии и цифровой техники. Отпраздновать удачные покупки гражданин решил в одном из ресторанов быстрого питания, где приобрел фаствуд на сумму свыше 2 тысяч рублей.

Правоохранительные органы личность мужчины, потратившего чужие денежные средства, установили. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 25 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины возбудили исполнительное производство.

Сотрудник службы уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. В частности, он сообщил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в течение 60 дней, судебным приставом-исполнителем в суд будет направлено представление о замены штрафа на иной вид наказания, вплоть до ограничения свободы.

Не желая замены наказания на более строгое, должник полностью погасил уголовный штраф.

Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области