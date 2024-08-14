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Самарец отправился на СВО, а часть из получаемых им выплат - двум его детям в счет задолженности по алиментам

14 августа 2024 11:00
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Самарец отправился на СВО, а часть из получаемых им выплат - двум его детям в счет задолженности по алиментам

Житель г. Самары добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации. Часть из получаемых им выплат перечисляется двум его детям в счет задолженности по алиментам. Мужчина решением суда обязан ежемесячно перечислять 1/3 от своего дохода на содержание сына и дочери. Однако получаемая им заработная плата не позволяла ему в полном объеме выплачивать текущие алименты. Судебный пристав Железнодорожного района г. Самары на приеме разъяснила мужчине, что за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей законом предусмотрены различные меры ответственности, в том числе – уголовная.

Сложившаяся ситуация требовала не медлить с оплатой долга перед детьми. Увидев на улице города плакаты с призывом на Службу, мужчина принял решение встать на защиту Родины и в дальнейшем не только закрыть всю задолженность перед детьми, которая составила на тот момент порядка 700 тысяч рублей, но и ежемесячно оплачивать алименты.

Оформив все необходимые документы, мужчина уведомил судебного пристава об отправке в зону специальной военной операции. Судебный пристав направил исполнительный документ по месту несения Службы. С того периода удержания части денежных средств в счет погашения долга по алиментам стали производиться регулярно.

Теги: Судебные приставы

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