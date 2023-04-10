Самарец оплатил 700 тысяч долга, чтобы улететь в другую страну

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В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре на исполнении находилось свыше 700 исполнительных производств о взыскании задолженности в размере 706 тысяч рублей, возникшей в результате непогашения исполнительского сбора.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о мерах принудительного взыскания, которые будут применены к нему в случае неуплаты образовавшейся задолженности. Также в рамках сводного исполнительного производства сотрудник Службы вынес в отношении мужчины постановление о его временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В скором времени должнику срочно понадобилось улететь за границу. Желая в ближайшее время отправиться за рубеж, мужчина изыскал денежные средства и погасил долг в полном объеме.

После поступления денежных средств на счет взыскателя все ограничения с должника были сняты.