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Самарчанки рассказали, что считают необычным подарком к 8 Марта

7 марта 2025 12:35
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Самарчанки рассказали, что считают необычным подарком к 8 Марта

Топ-3 необычных подарков на 8 Марта — декор для интерьера, питомцы и букеты. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие женщины из Самары.

В списке самых неожиданных подарков к 8 Марта лидируют предметы интерьера. 10% женщин были удивлены, получив в подарок вазу, лампу, дверную ручку или веник.

Букеты — традиционный символ Международного женского дня, однако 9% женщин причислили их к необычным подаркам: удивить горожанок способны редкие экземпляры цветов и объемы композиций.

Еще 9% были поражены, получив в подарок на 8 Марта домашних питомцев: щенков, котят, крольчат или лягушек.

Путешествие — самый желанный подарок к Женскому дню. Каждая двадцатая женщина была поражена, получив на 8 Марта путевку. Еще 4% опрошенных доводилось получать в подарок нестандартные продукты, например, набор из разных видов селедки.

По 3% респондентов были приятно поражены такими подарками как украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, билеты на культурные мероприятия и романтические вечера. Среди самых дорогих подарков упомянуты полет на личном самолете на концерт в другую страну и автомобиль.

44% горожанок поделились сожалением, что им пока не доводилось получать необычных запоминающихся подарков к Женскому дню.
 

Время проведения: 25 февраля — 6 марта 2025 года

Теги: Опрос

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