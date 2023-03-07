Я нашел ошибку
Главные новости:
женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Впервые за 20 лет России не нашлось места на энергофоруме в Хьюстоне
Во Франции продолжается реставрация Собора Парижской Богоматери
Во Франции продолжается реставрация Собора Парижской Богоматери
в 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза
В 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Бостона
Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана
Самарский политех развивает международное сотрудничество с вузами Казахстана
В России озвучили дефицит бюджета
В России озвучили дефицит бюджета
В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья
В 3 муниципалитетах Самарской области паспортизированы и открыты маршруты здоровья
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.47
0.01
EUR 80.24
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарчанки назвали самые необычные подарки на 8 Марта

7 марта 2023 09:37
150
Самарчанки назвали самые необычные подарки на 8 Март

В перечне необычных подарков женщинам к 8 Марта лидируют комнатные растения и домашние животные. В преддверии Международного женского дня сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие необычные подарки женщины получали на 8 Марта. В открытом опросе приняли участие жительницы Самары старше 18 лет.

Традиционный подарок женщинам в Международный женский день — цветы. Но и он способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или если выбор растения уж очень экзотичен. Для 17% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 11% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца. Для 8% неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 3% назвали путешествие, посуду и бытовую технику.

Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

Время проведения: 28 февраля — 6 марта 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
07 марта 2023, 12:28
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию
Женщины в вопросах формирования накоплений оказались более аккуратными и осторожными: они вносят средства регулярно, небольшими порциями и предпочитают... Общество
16
В Самарской области зарплатные ожидания женщин на 10 тыс. руб. ниже, чем у мужчин
07 марта 2023, 09:46
В Самарской области зарплатные ожидания женщин на 10 тыс. руб. ниже, чем у мужчин
На женщин приходится 51% от всех актуальных резюме в Самарской области. Общество
152
В Самаре на цветы и подарки на 8 Марта в этом году горожане потратят 6,4 тыс. руб.
06 марта 2023, 10:46
В Самаре на цветы и подарки на 8 Марта в этом году горожане потратят 6,4 тыс. руб.
По сравнению с прошлым годом, среднестатистический «подарочный» бюджет снизился на 400 рублей, а «цветочный», напротив, вырос на 300 рублей. Общество
314
В центре внимания
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
7 марта 2023  09:41
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
261
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
6 марта 2023  19:11
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
388
На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.
6 марта 2023  18:22
В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих
411
На совещании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены дальнейшие задачи судебной деятельности.
6 марта 2023  15:55
Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области
613
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
6 марта 2023  10:58
В Самаре частично закрыли станцию метро «Гагаринская»
616
Весь список