Самарчанки назвали самые необычные подарки на 8 Марта

150

В перечне необычных подарков женщинам к 8 Марта лидируют комнатные растения и домашние животные. В преддверии Международного женского дня сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие необычные подарки женщины получали на 8 Марта. В открытом опросе приняли участие жительницы Самары старше 18 лет.

Традиционный подарок женщинам в Международный женский день — цветы. Но и он способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или если выбор растения уж очень экзотичен. Для 17% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 11% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца. Для 8% неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 3% назвали путешествие, посуду и бытовую технику.



Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.



Время проведения: 28 февраля — 6 марта 2023 года