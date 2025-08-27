Я нашел ошибку
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Самарчанки мало тратят на ювелирные украшения

27 августа 2025 12:59
143
Ювелирный бренд SOKOLOV и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование и сопоставили медианные зарплаты с тратами женщин на ювелирные украшения в разных регионах России. Выяснилось, что больше всего средств на украшения направляют жительницы Калининграда, Саратова и Волгограда.

Аналитики сравнили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru и расходы женщин на ювелирные украшения в разных городах страны — на основе медианного чека в магазинах сети SOKOLOV — и узнали, в каких регионах женщины чаще всего балуют себя украшениями. По данным исследования, лидером стал Калининград — женщины из этого города тратят на ювелирные украшения для себя в среднем 16,6% от зарплаты. На втором месте — Саратов с долей трат в 14,5%, на третьем — Волгоград (13,5%). Также в пятёрку вошли Краснодар (12,1%) и Казань (11,9%).

Меньше всего на ювелирные украшения тратят женщины из Перми — в среднем только 6,4% от своей зарплаты. На втором месте в антирейтинге — Уфа (7,3%), на третьем — Тюмень (7,6%). Также в список попали Челябинск (8,1%) и Самара (8,4%). В среднем по России доля таких трат составляет 11,1%.

Кроме того, аналитики Sokolov сравнили зарплаты представителей разных профессий с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от дохода на такие покупки тратят промоутеры (30,2%), дворники (21,1%) и уборщицы (19,5%). В пятёрку также вошли курьеры (17,3%) и официанты (16,1%).

По данным аналитического центра SOKOLOV, женщины стали активнее покупать ювелирные украшения в розничных магазинах: за первое полугодие 2025 года продажи в России выросли на 7%, а медианный чек увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего женщины приобретали серьги — на них пришлось 31% от всех продаж. На втором месте — кольца (28%), на третьем — цепи (14%). Самыми популярными вставками в украшениях стали бриллианты, фианиты и другие драгоценные камни.

20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений
27 августа 2025, 13:18
20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений
Большинство и женщин, и мужчин (33%) категорически против брачного договора, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.  Общество
133
63% самарцев против вейпов
27 августа 2025, 09:59
63% самарцев против вейпов
Среди женщин запрет поддерживают 71%, тогда как среди мужчин — 55%. Общество
174
58% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели
26 августа 2025, 11:13
58% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели
Только 23% респондентов высказались против. Общество
299
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
