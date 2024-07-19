Самарчанке-ветерану труда помогли получить положенные выплаты

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары помогли женщине, имеющий статус «Ветерана труда», добиться получения ежемесячной социальной выплаты из регионального бюджета.

Заявление о назначении региональной выплаты женщина подала в управление социальной защиты населения. Там жительнице г. Самары отказали, сославшись на то, что она уже является получателем мер социальной поддержки как ветеран труда Российской Федерации. Восстанавливать свои права женщине пришлось в суде. Служители Фемиды удовлетворили иск и обязали учреждение социальной защиты назначить женщине ежемесячную выплату в связи с наличием звания «Ветеран труда Самарской области».

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Руководство управления ознакомили с процессуальными документами, после чего предупредили, что после истечения срока для добровольного исполнения решения суда последует комплекс мер принудительного характера.

Руководство согласилось с доводами судебных приставов – ветерану труда назначили ежемесячную социальную выплату. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.