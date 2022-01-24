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Самара заняла седьмое место в рейтинге городов РФ по доступности высокооплачиваемой работы

24 января 2022 10:10
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Самара заняла седьмое место в рейтинге городов РФ по доступности высокооплачиваемой работы

Найти высокооплачиваемую работу проще всего в Москве, Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге, сложнее всего — в Волгограде, Омске и Уфе. В опросе SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Самара оказалась на седьмой строке с 2,42 балла (из 5 возможных), по мнению жителей города.  Жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой: даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до 3 баллов из 5, и все же столица по этому показателю в безоговорочных лидерах — в среднем 2,8 балла по 5-балльной шкале. На втором и третьем местах — Екатеринбург (2,57 балла) и Пермь (2,56).

Жители Казани оценивают вероятность найти работу с хорошей зарплатой в среднем на 2,5 балла, Красноярска — на 2,47 балла.

Еще сложнее жителям таким мегаполисов, как Новосибирск, Челябинск и Воронеж: доступность высокооплачиваемой работы по средним оценкам здесь составляет 2,38; 2,37 и 2,29 балла соответственно. В Ростове-на-Дону возможность устройства на работу с хорошим заработком оценивается в среднем на 2,22 балла, в Нижнем Новгороде — на 2,21 балла, в Краснодаре — на 2,19 балла, в Уфе — на 2,18 балла из 5.
Хуже всего обстоят дела в Волгограде и Омске: шанс найти работу по специальности с высокой зарплатой местные жители оценили в среднем на 1,89 и 2,09 балла соответственно.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск
Время проведения: 1—21 января 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет
Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Опрос

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