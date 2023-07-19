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Самара попала в топ городов для командировки мечты

19 июля 2023 09:42
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Самара попала в топ городов для командировки мечты

Санкт-Петербург, Москва и Владивосток — самые привлекательные города для командировок: именно в этих местах чаще всего хотели бы побывать по долгу службы россияне. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, чья работа предполагает возможность командировок.

В Самаре наряду с другими остальными городами хотят поехать в командировку оставшиеся 26% респондентов опроса.

Главная мечта тех, кто ездит в командировки, — попасть в Санкт-Петербург: побывать в северной столице по работе хотел бы каждый девятый (11%). Чуть реже сообщают о желании посетить Москву (9%) и Владивосток (8%). По 6% хотят съездить в командировку в Сочи и Калининград, 4% — в Казань. О визите в Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск мечтают по 2% опрошенных. Еще 26% назвали другие места: упоминались Астрахань, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Ярославль. Готовы к командировке в любой город 13%: «Профессионал везде готов работать и показывать результат». 

О деловой поездке в Москву и Сочи чаще мечтают женщины. Тех, кто готов отправиться в любое место, больше среди мужчин. 

За последний год о желании посетить за счет работодателя Санкт-Петербург стали говорить реже, а вот интерес к Владивостоку вырос.

Москвичи чаще всего мечтают о командировке в Санкт-Петербург, а петербуржцы — в Москву. У жителей столицы в топе также Владивосток и Сочи, а у тех, кто живет и работает в городе на Неве, — Калининград и Казань. 

Жители большинства российских мегаполисов больше всего хотели бы попасть в командировку в Москву. Санкт-Петербург на первом месте — в Красноярске и Нижнем Новгороде. Желающих поехать по работе в Сочи больше всего в Волгограде и Казани. Владивосток в топе у жителей Волгограда, Воронежа, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска и Самары. Калининград чаще всего называли жители Екатеринбурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска. Тех, кто мечтает нанести деловой визит в Кисловодск, больше в Нижнем Новгороде, а желающих побывать в Петропавловске-Камчатском — в Перми.
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 351
  • Время проведения: 3—18 июля 2023 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, чья работа предполагает возможность командировок
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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