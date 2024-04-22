С проявлениями абьюза со стороны начальства сталкивались 40% самарцев

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4 из 10 горожан сталкивались со злоупотреблениями властью со стороны руководства на работе, чаще всего к ним относят нарушения Трудового кодекса. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане с опытом работы.

С проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 40% опрошенных. Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (48%), они не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений, недаром психологи отзываются о современной молодежи как о поколении, максимально ориентированном на психологический комфорт.



Злоупотреблениями властью на работе, судя по комментариям, самарцы считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка выплаты заработной платы, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.



Время проведения: 7—17 апреля 2024 года