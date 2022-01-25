С помощью судебных приставов самарчанка вселилась в родительский дом

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Судебные приставы Кировского района помогли женщине вселиться в дом, часть которого принадлежит ей по наследству.

После получения наследства между близкими родственниками возник спор в праве пользования домовладением. Внучка после смерти бабушки заняла унаследованную жилплощадь, выкинула все имеющиеся там вещи и объявила себя хозяйкой дома, при этом всячески препятствуя своей тете распоряжаться жилым помещением.

Женщина, не имея возможности использовать унаследованное имущество, обратилась в суд. В ходе судебного заседания было принято решение обязать племянницу передать своей тете ключи и не чинить препятствия в пользовании домом. В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении занявший весь дом наследницы возбудили исполнительное производство.

Сотрудники Службы уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства и необходимости исполнения решения суда. Судебные приставы разъяснили ей, что в случае дальнейшего воспрепятствования, ей может грозить административная ответственность. Однако, женщина продолжала препятствовать заселению взыскательницы в дом.

В рамках исполнительного производства в отношении должницы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Осознав, что конфликт лучше решить мирным путем, должница под контролем судебных приставов передали ключи взыскательнице.