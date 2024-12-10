С начала года в регионе произошло 572 пожара из-за неосторожного обращения с огнем при курении

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С начала года в регионе произошло 572 пожара по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в результате которых погибли 34 человека, еще 18 получили травмы.

Последний подобный случай зарегистрирован вчера в Чапаевске. В квартире на улице Щорса,22 мужчина курил на кровати и, уснув с сигаретой, погиб. Также в результате ЧП пострадал 46-летний мужчина.

Пожар на площади 20 квадратных метров ликвидировали 20 специалистов и 7 единиц техники.

МЧС России предупреждает:

не оставляй непотушенную сигарету, туши ее только в пепельнице;

не кури в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

установи дома автономный пожарный извещатель.

При пожаре звонить "101".

Фото: ГУ МЧС СО