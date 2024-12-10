С начала года в регионе произошло 572 пожара из-за неосторожного обращения с огнем при курении

С начала года в регионе произошло 572 пожара по причине неосторожного обращения с огнем при курении, в результате которых погибли 34 человека, еще 18 получили травмы.
Последний подобный случай зарегистрирован вчера в Чапаевске. В квартире на улице Щорса,22 мужчина курил на кровати и, уснув с сигаретой, погиб. Также в результате ЧП пострадал 46-летний мужчина.
Пожар на площади 20 квадратных метров ликвидировали 20 специалистов и 7 единиц техники.
МЧС России предупреждает:
не оставляй непотушенную сигарету, туши ее только в пепельнице;
не кури в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;
установи дома автономный пожарный извещатель.
При пожаре звонить "101".
Фото: ГУ МЧС СО