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С курсантами автошколы самарские следователи провели профилактическую беседу

31 декабря 2021 12:12
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С курсантами автошколы самарские следователи провели профилактическую беседу

В целях снижения уровня аварийности и пресечения фактов грубого нарушения ПДД, обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические беседы с водителями, в том числе – с начинающими. 

Так, накануне сотрудники контрольно-методического отдела по ДТП и пожарам ГСУ ГУ МВД России по Самаркой области подполковник юстиции Якушкин Сергей и майор юстиции Мустафин Руслан выступили перед курсантами «Самарского Областного Автомотоклуба». 

Во время встречи была доведена информация о состоянии аварийности в районе, последних изменениях ПДД, даны важные советы будущим автомобилистам в условиях непогоды. 

Особый акцент в ходе беседы был сделан на нарушения Правил дорожного движения, которые чаще всего влекут к ДТП с пострадавшими: несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, управление транспортным средством в состоянии опьянения, перевозка детей без детских удерживающих устройств, использование телефона во время движения.

Теги: БДД

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