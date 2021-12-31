С курсантами автошколы самарские следователи провели профилактическую беседу

170

В целях снижения уровня аварийности и пресечения фактов грубого нарушения ПДД, обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические беседы с водителями, в том числе – с начинающими.



Так, накануне сотрудники контрольно-методического отдела по ДТП и пожарам ГСУ ГУ МВД России по Самаркой области подполковник юстиции Якушкин Сергей и майор юстиции Мустафин Руслан выступили перед курсантами «Самарского Областного Автомотоклуба».



Во время встречи была доведена информация о состоянии аварийности в районе, последних изменениях ПДД, даны важные советы будущим автомобилистам в условиях непогоды.



Особый акцент в ходе беседы был сделан на нарушения Правил дорожного движения, которые чаще всего влекут к ДТП с пострадавшими: несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, управление транспортным средством в состоянии опьянения, перевозка детей без детских удерживающих устройств, использование телефона во время движения.