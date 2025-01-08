С 9 января начинаются пассажирские перевозки по маршруту Самара – Рождествено судами на воздушных подушках

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С 9 января 2025 года начинаются регулярные пассажирские перевозки по маршруту Самара – Рождествено судами на воздушных подушках.

Состояние ледового покрытия на маршруте сегодня проверил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов. По итогам обследования принято решение об организации перевозок по следующему расписанию.

Начало движения:

- 8:30 – из Самары;

- 8:45 – из Рождествено.

Окончание движения:

- 16:45 – из Самары;

- 17:00 – из Рождествено.

Глава областного минтранса обратил внимание руководства Самарского речного пассажирского предприятия на необходимость строго соблюдать нормативные требования к организации перевозок и предпринимать все меры для обеспечения безопасного движения.

«При ухудшении ледовой обстановки расписание движения должно быть скорректировано или временно приостановлено. Перевозки не должны представлять угрозу для безопасности пассажиров», - подчеркнул Сергей Карпов.

Фото: пресс-служба Правительства СО