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С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях

20 мая 2022 13:53
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С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях

С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.

С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 20 по 22 мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Теги: БДД

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