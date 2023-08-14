С 11 по 13 августа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1800 различных правонарушений в БДД в регионе

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В ходе рейдовых мероприятий с 11 по 13 августа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1800 различных правонарушений в области дорожного движения.

Особое внимание инспекторов ДПС было обращено на эксплуатацию водителями транспортных средств (в том числе мототранспорта) с нарушением неисправности системы выпуска отработанных газов, управление без водительских и регистрационных документов, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, управление технически неисправными, незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами. Так, за истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 40 нарушений ПДД РФ, совершенных водителями мототранспорта.

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 78 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 9 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 282 водителя. Несмотря на выписанные требования, 2 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов. 241 водитель проигнорировал использование ремней безопасности.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 60 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Внимание автоинспекторов было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 78 правонарушений со стороны пешеходов и 59 со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.