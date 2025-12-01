С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России

С 1 декабря 2025 года в России заработали новые правила расчёта утилизационного сбора для импортных автомобилей, передает iphones.ru со ссылкой на "Газету.Ru".

Цена ввоза большинства иномарок для личного пользования взлетела от нескольких тысяч рублей до миллионов.

Главный пункт изменений: отмена льгот для автомобилей мощнее 160 л.с., которые ввозят частные лица.

Раньше всё было просто:

- новая машина до трёх лет: 3,4 тыс. рублей

- авто старше трёх лет: 5,2 тыс. рублей

Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний. Сумма получается умножением базовой ставки (20 тыс. рублей) на коэффициент. Он зависит от рабочего объёма и мощности двигателя.

Для электромобилей и последовательных гибридов учитывают не ДВС, а пиковую 30-минутную мощность электромоторов (или суммарную, если их несколько). Также остаётся и обычная таможенная пошлина, которая зависит от объёма двигателя и возраста машины.

С 1 января 2026 года утильсбор поднимут снова в рамках многоэтапного повышения.

Фото: pxhere.com