Руководство ГУ МВД СО приняло участие в профориентационном мероприятии для кадет

Для кадет 5-7 курсов Самарского кадетского корпуса МВД России в рамках профессиональной ориентации переменного состава организовали встречу с выпускниками корпуса, ныне курсантами Нижегородской академии МВД России.

В мероприятии принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев.

В ходе встречи участникам рассказали об особенностях обучения в ведомственных вузах МВД России, о перечне специальностей, условиях поступления, нормативах физической подготовки, а также продемонстрировали профориентационные видеофильмы и презентации.

Александр Михайлович подробно рассказал об актуальных направлениях ведомственного высшего образования и дал ценные рекомендации, которые помогут выпускникам выбрать подходящий факультет.

В завершение встречи генерал-майор полиции подчеркнул, что полиция Самарской области заинтересована в мотивированных и всесторонне подготовленных сотрудниках, а осознанный выбор специальности позволит ребятам в будущем максимально реализовать своей профессиональный потенциал, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО