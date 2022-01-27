Руководители и подчиненные стали терпимее к недостаткам друг друга

137

Больше всего в руководителях россиян раздражают некомпетентность, неуважение к подчиненным и неуравновешенность. Начальников же чаще раздражает с лень и необязательность подчиненных. В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 руководителей из всех округов страны.



Чаще всего начальники раздражают подчиненных некомпетентностью — об этом сообщили 8% россиян. При этом отсутствие у шефа необходимых знаний и опыта больше возмущает мужчин, чем женщин (11% против 5%). На втором месте — равнодушие и неуважение к подчиненным (7%), на третьем — неуравновешенность (4%). О том, что руководитель вызывает раздражение глупостью, невоспитанностью и непрофессионализмом, рассказали по 3% опрошенных, причем грубость чаще возмущает женщин (5% против 1% среди мужчин). Еще по 2% теряют эмоциональное равновесие из-за высокомерия, жадности, необязательности и непоследовательности шефа. Столько же россиян признаются, что в человеке, под руководством которого им приходится работать, их раздражает очень многое, буквально все. По 1% россиян испытывают негативные эмоции в адрес начальника из-за того, что он отказывается повышать зарплату или задерживает ее, из-за его мягкотелости, неумения слушать других и четко формулировать задачи. Каждый пятый (21%) назвал другие причины для раздражения в адрес руководителя, такие как лживость, трусость, выдача чужих идей за свои, лицемерие, тирания и многие другие.



При этом почти каждого третьего россиянина (31%) ничего не раздражает в непосредственном руководителе. По сравнению с 2010 годом, когда SuperJob приводил аналогичное исследование, число тех, у кого руководитель не вызывает раздражения, выросло на четверть. По мнению опрошенных, постоянный негатив — плохой помощник в карьере, и если отношения с начальником не складываются, многие считают правильным найти другую работу. Такая позиция в большей степени свойственна женщинам, чем мужчинам (36% против 27%).



Что раздражает руководителей в подчиненных? Чаще всего назывались лень (16%), неисполнительность (12%) и непрофессионализм (9%). Также в списке качеств, вызывающих недовольство начальников, — глупость (8%), безответственность (7%), безразличие к работе (6%) и недисциплинированность (5%). По 4% руководителей признались, что в подчиненных их раздражает некомпетентность и отсутствие желания учиться, по 3% назвали ложь и несамостоятельность, а 2% теряют равновесие из-за медлительности сотрудников. Еще 9% опрошенных в подчиненных ничего не раздражает: «Я сам подобрал эту команду и горжусь каждым».



За 12 лет руководители стали менее толерантны к необязательности, непрофессионализму и недисциплинированности работников. Более чем в 2 раза возросло число начальников, которых в подчиненных ничего не раздражает.