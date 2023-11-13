Россияне выстроились за Дедами Морозами и Снегурочками

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В этом году готовиться к Новому году россияне начали более чем заранее, и уже занялись поиском главных героев праздника. Уже в первой половине ноября, за 1,5 месяца до Нового года, число запросов на услуги Дедов Морозов и Снегурочек на Авито Услугах выросло на 55% относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее активно аниматоров искали жители Москвы (+98%), Сочи (+97%), а также в Волгограде (+73%) и Екатеринбурге (+69%).

С приближением Нового года растет и предложение от актеров и творческих коллективов: по данным Авито Услуг, число объявлений от главных новогодних героев в первой половине ноября уже выросло на треть (+27%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и продолжит расти в ноябре-декабре. Сильнее всего рынок Дедов Морозов и Снегурочек на данный момент оживился во Владивостоке (+81%), а среди городов-миллионников в Красноярске (+34%), Екатеринбурге (+33%) и Омске (+31%). В Москве предложение услуг выросло на 26%, в северной столице — на 21%.

Средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом на сегодняшний день начинается от 1 500 рублей за услугу. Цена может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы, а услуги аниматоров непосредственно в новогоднюю ночь обойдутся дороже. Кроме того, стоимость услуг аниматоров колеблется в зависимости от состава коллектива и стажа «Дедушки»: например, услуги студентов театральных вузов и начинающих актеров могут стоить дешевле, нежели труд их старших коллег. В начале ноября самые дорогие Деды Морозы и Снегурочки «обитают» в: Москве (в среднем от 2 700 рублей за услугу), Владивостоке (от 2 500 рублей) и Сочи (от 2 200 рублей).

Александр Сёмочкин, руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах»:

«Россияне начали заранее бронировать даты новогодних выступлений у Дедов Морозов и Снегурочек, как для домашних посиделок с семьей, так и на корпоративы и тематические вечеринки. Судя по стремительному росту спроса уже в ноябре, с приближением Нового года интерес будет только нарастать. Поэтому мы рекомендуем не откладывать поиск аниматоров, ведь несмотря на рост числа предложений, сегодня договориться о выступлении можно по более выгодной цене, а чем ближе к празднику — тем меньше свободных «окошек» у актеров. Подобрать на праздник идеального Дедушку Мороза по объявлению помогут отзывы других пользователей на площадке — мы рекомендуем всегда обращать на них внимание и выбирать предложения с высоким рейтингом».