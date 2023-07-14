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Россияне тратят более одной зарплаты в год на соблюдение дресс-кода

14 июля 2023 11:40
62
россияне тратят более одной зарплаты в год на соблюдение дресс-кода

62% россиян тратят в среднем чуть более одной зарплаты в год на покупку деловой одежды, которая бы соответствовала правилам дресс-кода на их предприятии. Об этом говорят итоги опроса в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Рекомендации к форме одежды в офисе есть у 73% опрошенных. Только 12% рекомендован строгий деловой стиль. У 8% сотрудников дресс-кода нет в принципе.

Базово для работы мужчины покупают два костюма, две пары брюк и до 5 рубашек и поло. Так ответили почти 80% опрошенных. Женщины в рабочем гардеробе имеют костюм, два жакета, два деловых платья, две юбки и не менее 5 рубашек. О таком составе сообщили 79% участниц опроса.

Обновляют одежду по потребности 57% опрошенных. Чаще всего покупают рубашки, поло и футболки, если их использование допустимо. Примерно раз в год 29% приобретают новые пиджаки и жакеты, брюки и юбки. 

37% считают дресс-код неудобным. 34% наоборот считают, что наличие дресс-кода снимает ежедневную головную боль с выбором одежды.

Интересно, что 14% опрошенных ответили, что переодеваются на работе, а до офиса добираются в привычной удобной одежде. Особенно это актуально летом, если работодатель не рекомендует носить открытую одежду, шорты и одеваться неформально. О строгих ограничениях в летние месяцы сообщили всего 9% опрошенных. По их словам, в офисе действует запрет на короткие платья и босоножки для женщин, шорты, открытую обувь – для мужчин.

«Нам стало интересно узнать, как сотрудники относятся к установленной в офисах форме одежды, так как рекомендации к форме одежды – один из элементов социальной политики компаний. В летние месяцы этот вопрос особенно актуален, так как в деловой среде ряд элементов одежды считается недопустимым. При этом в качестве рекомендаций можно использовать не прямой запрет, а вариативные ограничения и рекомендации, чтобы сотрудникам было легче адаптироваться и переносить жару без последствий для здоровья.  В совокупности с другими форматами заботы адекватная лояльность в дресс-коде станет хорошим направлением заботы о сотрудниках», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».

Теги: Опрос

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