Россияне стали чаще рассматривать необычных рептилий и насекомых в качестве домашних животных.

137

К такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в многофункциональный российский холдинг S8 Capital), сравнив показатели спроса на различные виды и породы домашних животных в 2021 и 2020 годах.

Наибольший рост спроса в 2021 году показали рептилии – в общей сложности интересоваться ими стали на 57% чаще. Абсолютный рекордсмен в этой категории домашних питомцев – аксолотль. Это милая, улыбающаяся амфибия, живущая в аквариуме. И спрос на нее за 2021 год вырос на 270%. Второе место в чешуйчатом «топе» заняли эублефары – небольшие гекконы, ими любители экзотических питомцев стали интересоваться на 31% чаще. Также востребованными стали ужеобразные змеи – полозы (+16%) и красноухая черепаха (+16%).

Вместе со спросом на рептилий вырос интерес россиян к соответствующим товарам: террариумам (+12%), кормам для рептилий (+25%), различному оборудованию (+35%) и декору (+31%) для террариумов.

На 32% вырос интерес россиян к членистоногим: паукам (+57%), жукам (+24%), богомолам (+104%), палочникам (+65%) и даже тараканам (+43%).

«Хотя увлечение такими домашними питомцами может показаться странным, оно вполне объяснимо их бесшумностью, интересным поведением, а также тем, что тратиться на содержание и уход за ними практически не нужно. А такой всплеск интереса к аксолотлям, вероятно, объясняется ростом популярности видеоигры Minecraft, в которой присутствуют эти водоплавающие», – отметили эксперты Price.ru.

Новый фаворит появился среди грызунов: спрос на домашних белок вырос на 32%. Кролики (+5%), мыши (+15%) и крысы (+10%) продолжают пользоваться прежней популярностью. А хомяки им значительно уступают – спрос на них вырос лишь на 2%.

Вместе с тем интерес россиян к более привычным животным-компаньонам также вырос. Спрос на кошек увеличился на 18%. Лидеры по росту спроса – мейн-куны (+10%), саванны (+10%), бурманские кошки (+24%), чаузи (+20%) и шартрез (+27%). Вместе с этим вырос и спрос на кошачий корм (+72%), наполнители для туалета (+37%), лотки (+31%), лакомства (+53%). Несмотря на то, что спрос на собак увеличился лишь на 3%, они значительно превосходят кошек по абсолютным показателям спроса. Интересно, что в 2021 году самый значительный прирост показали собаки крупных пород – боксеры (+26%), кане-корсо (+21%), бельгийские овчарки (+18%), американские булли (+59%).

«Это связано с тем, что из-за пандемии многие россияне переехали жить за город. По тем же причинам значительно вырос спрос на уток (+71%), гусей (+25%) и кур (+17%)», – добавили эксперты Price.ru.

Фото: Дильдина Светлана