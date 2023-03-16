Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская сборная стала призером Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по дзюдо
Самарская сборная стала призером Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по дзюдо
Ученые Самарского политеха помогают сохранить экосистему озера Байкал
Ученые Самарского политеха помогают сохранить экосистему озера Байкал
Самарец купил машину у умершего человека
Самарец купил машину у умершего человека
Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за «заманчивым» предложением о трудоустройстве
Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за «заманчивым» предложением о трудоустройстве
В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»
В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»
Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары
Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары
Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры
Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры
В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”
В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.56
EUR 80.88
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры

16 марта 2023 11:56
93
Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры

89% россиян считают, что первое жилье должно появиться у человека к 30 годам, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса. Большинство родителей готовы помогать своим детям в приобретении квартиры: оплатить ее полностью, дать определенную сумму на первоначальный взнос по ипотеке или взять на себя ежемесячные платежи. Но при этом родители признаются, что будут беспокоиться о детях, если те начнут жить отдельно слишком рано. 

Большинство россиян полагают, что нужно помогать своим детям с покупкой квартиры (65%). При этом 35% будут делать это только в том случае, если есть финансовая возможность; 29% считают важным найти выход и помочь в любом случае; а 6% родителей считают возможным дать деньги только в долг. В свою очередь, четверть опрошенных уверены, что дети должны справляться с покупкой жилья сами, а 4% думают, что, наоборот, дети должны покупать квартиры родителям.

Из тех россиян, кто готов помогать своим детям в решении жилищного вопроса, треть считает правильным участвовать в выплатах по ипотеке. Еще 30% готовы оплатить половину стоимости жилья; 17% — дать денег на первоначальный взнос по кредиту, а 8% — оплатить полную стоимость покупки. Более половины опрошенных готовы выделить детям сумму от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Каждый пятый может вложить в жилье ребенка 300-700 тысяч рублей, а 14% — до 300 тысяч рублей.

Большинство респондентов считают, что первое жилье изначально должно быть хорошим. Так, 26% родителей уверены, что в качестве первой жилплощади надо выбирать двухкомнатную квартиру; 24% — однокомнатную; а 11% думают, что это должен быть сразу дом. Каждый пятый родитель в качестве первого жилья для ребенка выбрал бы студию. 

Абсолютное большинство (89%) родителей уверены, что к 30 годам у человека должно появиться свое жилье. Каждый третий опрошенный считает, что это должно произойти в 26-29 лет; 26% — к 23-25 годам; 12% — к 20 годам; а 6% — к совершеннолетию. 10% россиян назвали оптимальным для приобретения первой квартиры возраст в 30 лет.

Понимая необходимость наличия собственной квартиры, родители все же волнуются, когда их дети начинают жить отдельно. 21% россиян озабочены тем, что ребенок останется без контроля родителей; 17% — что он будет устраивать шумные вечеринки и мешать соседям; 16% думают, что ребенок не сможет себе приготовить еду и «умрет с голоду». Поэтому 42% россиян уверены, что ребенку лучше покупать свое жилье недалеко от родителей.

«Многие россияне согласны с тем, что взрослые дети должны жить отдельно, поэтому стараются помочь им с покупкой собственного жилья. Но при этом родители все равно волнуются, как справится без «взрослых» их сын или дочь, даже если детям уже исполнилось 30 лет. От этих переживаний 

никуда не деться, но можно с помощью страхового полиса обезопасить детей от возможных непредвиденных расходов, если с приобретенной недвижимостью вдруг что-то произойдет. Мы предлагаем нашим клиентам, которые покупают жилье в многоквартирном доме, обратить внимание на наш страховой продукт «Квартира. Фундаментальное решение», а владельцам домов — «Дом. Фундаментальное решение». Это позволит им избежать финансовых трат в случае многих неприятностей — пожара, залива или кражи, а также выручит в других сложных ситуациях, с которыми могут столкнуться собственники недвижимости», — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц ПАО СК «Росгосстрах» Екатерина Зенченко.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Поволжья назвали загрязнение воды и мусор главными экологическими проблемами региона
16 марта 2023, 09:59
Жители Поволжья назвали загрязнение воды и мусор главными экологическими проблемами региона
Примечательно, что каждая возрастная категория респондентов акцентировала внимание на разных проблемах. Экология
130
На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 самарцев
16 марта 2023, 09:22
На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 самарцев
Трудиться, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины. Общество
139
Соискатели из Самарской области рассказали, почему уволились с последнего места работы
15 марта 2023, 13:10
Соискатели из Самарской области рассказали, почему уволились с последнего места работы
68% соискателей из Самарской области рассказали, что с последнего места работы уволились по собственному желанию. Экономика
318
В центре внимания
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
149
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
149
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
287
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
361
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
15 марта 2023  12:47
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
370
Весь список