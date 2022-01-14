Я нашел ошибку
Главные новости:
На дорогах снежные заносы.
В Самарской области ожидается сильный снег и ветер
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Самарский квартирный вор оставил паспорт на месте преступления
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Лавров: Терпению России из-за действий Запада пришел конец
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах дорог
Дорожные службы Самары просят автомобилистов не оставлять надолго личный транспорт на обочинах
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
На Сахалине пропавшую девочку нашли в собачьей будке
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.57
0.04
EUR 85.46
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне считают, что МРОТ должен быть в 2,5 раза выше

14 января 2022 10:50
169
Россияне считают, что МРОТ должен быть в 2,5 раза выше

С 1 января величина федерального МРОТ выросла до 13890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2—3 раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у жителей городов с населением от 500 тысяч человек желаемый уровень МРОТ в их регионе. Респондентам предложили выбрать желаемую величину минимального размера оплаты труда в границах от федерального размера МРОТ за 2021 год (12130 руб.) до максимального значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ в 2021 году (58782 руб. в июне) и вычислили среднее значение. В опросах приняли участие представители экономически активного населения: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, влияет на размер государственных выплат и пособий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации в октябре 2021 г. составила 54649 руб. Инфляция за 2021 год по предварительным расчетам составила 8,4%.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей (более 42 тыс. руб. в месяц). На втором месте — Владивосток (40,5 тыс. руб.), на третьем — Хабаровск (38,8 тыс. руб.). Санкт-Петербург — на четвертой строке с 38,3 тыс. руб. Замыкает топ-5 Тюмень — здесь ожидания к уровню МРОТ составляют 37,6 тыс. руб. в месяц.

Самые скромные ожидания — у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тыс. руб.), а также Ульяновска — 32 тыс. руб.

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли среди экономически активного населения Оренбурга (34,6 тыс. руб., +21%), Кирова (32,1 тыс. руб., +18%), Иркутска (36,8 тыс. руб., +17%) и Ярославля (34 тыс. руб., +17%).

  • Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек
  • Населенных пунктов: 37
  • Время проведения: 1 декабря 2021 года — 12 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
  • Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников
Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Больше половины россиян, верящих в приметы, считают, что плохих предзнаменований существует больше
14 января 2022, 12:59
Больше половины самарцев, верящих в приметы, считают, что плохих предзнаменований существует больше
Опрос проводился в преддверии Нового года, когда люди часто загадывают желания и обращают больше внимания на различные знаки. Общество
105
Чем ближе к дате принятия закона о введении QR-кодов, тем меньше он встречает одобрения среди россиян
14 января 2022, 12:16
Чем ближе к дате принятия закона о введении QR-кодов, тем меньше он встречает одобрения среди россиян
Омикрона стали бояться чуть чаще, но люди, испытывающие опасения по поводу распространения нового штамма, по-прежнему в меньшинстве. Общество
144
51% новогодних поездок самарцев длились дольше официальных праздников
14 января 2022, 10:15
51% новогодних поездок самарцев длились дольше официальных праздников
В среднем на декабрь пришлось 5 дней поездки, дополнительных к праздничным, а на январь — два. Туризм
170
В центре внимания
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
127
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
248
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
449
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
510
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
405
Весь список