Россияне рассказали, какие праздники вызывают больше всего стресса

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По мнению каждого третьего россиянина из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Это происходит из-за сжатых дедлайнов, излишней расслабленности коллег и сокращения отчетного периода. По данным крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), чаще всего россиян заставляют понервничать новогодние праздники.

Согласно опросу, более половины работников (63%) не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Треть из них (38%) утверждают, что они вынуждены доделывать рабочие задачи, а каждый шестой (16%) идет на это ради дополнительного заработка. 9% остаются на связи с клиентами, если у тех в этот день нет выходного.

Треть (34%) респондентов отмечает, что в преддверии праздничных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Увеличение количества задач и резкое изменение сроков россияне начинают замечать еще за неделю или непосредственно перед официальным выходным (28%). Из-за этого ухудшается состояние здоровья: 43% чувствуют переутомление, 25% жалуются на появление боли в спине и пояснице, а 24% — на проблемы со сном.

«По данным Группы Ренессанс страхование за семь месяцев 2023 года количество обращений за телемедицинской консультацией неврологов, в рамках программ добровольного медицинского страхования, выросло почти на 18,3%, а психологов - на 57%. Уже сейчас можно увидеть рост обращений за консультацией именно в периоды гендерных праздников (рост с февраля по март на 9%) и майских (+10% с апреля по май). Такую статистику можно объяснить не только стрессом до праздников и попыткой его снизить, но и популяризацией самой возможности обращения за консультацией у психолога» — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Почти каждый второй (46%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 15% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 11% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (11%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 9% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Праздниками, которые вызывают больше всего стресса россияне считают новогодние (16%), а именно первую неделю января. Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 36%, а 32% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.