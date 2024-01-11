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Россияне рассказали, как они относятся к звонкам с незнакомых номеров

11 января 2024 12:17
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Россияне рассказали, как они относятся к звонкам с незнакомых номеров

По данным «Лаборатории Касперского, каждый четвертый россиянин ощущает негативные эмоции, когда ему поступают звонки с незнакомых номеров.

Примерно каждый пятый респондент (18%) чувствует себя крайне некомфортно, когда ему звонят с неизвестного номера, а 8% опрошенных подобная ситуация откровенно пугает, сообщили эксперты «Лаборатории Касперского».

При этом чаще всего такой страх испытывают молодые люди в возрасте 18–24 лет. Старшее поколение (от 45 лет) относится к подобному стрессовому фактору значительно спокойней.

Руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls Дмитрий Швецов напомнил, что на рынке уже существуют приложения, которые способны подсказать категорию и название организации, а также указать на репутацию номера, в том числе сообщить поступали ли на него жалобы. «На бытовом уровне это можно сравнить со звонком в дверь: проще посмотреть в глазок, чем не открывать вообще никому. Отдельно стоит отметить, что такие приложения будут крайне полезны людям зрелого возраста, так как позволяют сразу заблокировать все входящие звонки с подозрением на мошенничество», — добавил Швецов.

Регулярные звонки с незнакомых номеров постепенно становятся повседневностью, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Конечно, во многом, такие звонки – следствие утечек данных, которые с одной стороны могут использоваться для осуществления мошеннических атак,

а с другой – являться инструментом крайне агрессивного маркетинга. Напомню, что по данным Роскомнадзора в 2023 году в сеть утекло порядка 300 млн записей пользовательской информации, всего было зафиксировано 168 утечек данных», – рассказал парламентарий.

В текущих условиях самая правильная реакция на подобные звонки – осторожность, уверен депутат. «Мошенничество здесь исключать нельзя. Сегодня злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, с помощью которых граждане даже с развитым критическим мышлением «попадаются на удочку». Поэтому приложения, позволяющие определить номер, становятся эффективным инструментом», – считает Антон Немкин.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

Теги: Опрос

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