Россияне почти на 50% увеличили траты на ювелирные украшения в 2024 году

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В 2024 году россияне на 47% увеличили траты на украшения из драгоценных металлов, а также часы, следует из данных Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» 22 января.

Как следует из результатов анализа транзакций по картам клиентов кредитной организации, количество таких покупок выросло за 2024 год в полтора раза, а средний чек — на 26 %, до 17 417 рублей.

При этом мужчины совершали такие операции вдвое чаще женщин, а средний чек у них выше на 25% и составляет 18 654 рубля. Эксперты банка связывают это со стремлением представителей сильного пола приобретать драгоценности в подарок на знаковые события. Они также отметили, что рынок ювелирных украшений, особенно женских, ежегодно демонстрирует рост.

По оценке кредитной организации, повышение расходов на ювелирные изделия также объясняется тем, что многие россияне рассматривают такие покупки в качестве инвестиции, потому что украшения зачастую заметно растут в цене из года в год.