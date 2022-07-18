Россияне назвали главную составляющую идеального отпуска

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, что россияне считают главным в идеальном отпуске. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 2 145 человек.

Главной составляющей идеального отпуска путешественники назвали деньги: 23% респондентов важно, чтобы всё было по высшему разряду. Второй по популярности ответ — море, солнце и пляж. Это самый важный критерий для 18% респондентов. Столько же путешественников сказали, что для них главное — хорошая компания.

Чтобы маршрут путешествия был небальным, принципиально для 11% путешественников. Столько же считают, что для идеального отпуска обязательно нужны красивые природные достопримечательности. Для 5% очень важен качественный отель, а для 3% — вкусная еда.

Интересно, что хороший интернет главным условиям идеального отпуска назвали всего 2% опрошенных. Видимо, диджитал-детокс становится очень востребованным. Ещё 9% респондентов, очевидно, считают, что самый важный критерий идеального отпуска — это возможность полностью забыть о работе. Для них важно, чтобы во время отдыха не дёргали коллеги.

Что самое главное в идеальном отпуске?

23% — Много денег, чтобы всё было на уровне люкс

18% — Море, солнце, пляж

18% — Хорошая компания

11% — Небанальный маршрут путешествия

11% — Природные достопримечательности

9% — Чтобы коллеги не дёргали

5% — Качественный отель

3% — Вкусная еда

2% — Хороший интернет