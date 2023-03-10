россияне изменили отношение к женщинам начальницам

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Почти 40% россиян работают под руководством женщин и 81% довольных этим фактом. Об этом говорят данные опроса, проведенного в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Опрошенные представляют ряд сфер – образование (22%), здравоохранение (14%), малый бизнес (11%), госуправление (11%), сфера продаж (10%). Также респонденты работают в сфере услуг, доставки товаров, сетях быстрого питания.

Средний возраст начальниц опрошенных – 42 года (категорию от 35 до 45 лет выбрали 68% тех, кто работает под руководством женщин). Также много женщин-руководителей среди представительниц возраста 50+ (25% опрошенных назвали эту возрастную категорию). 81% женщин-руководителей имеют семью и детей. На это указали в анкетах 83% респондентов.

Так что отличает современных руководительниц от Людмилы Прокофьевны из кинофильма «Служебный роман», чей образ стал стереотипичным?

В первую очередь, 66% участников исследования написали, что относятся к своим руководительницам с уважением и восхищением. Доверяют и как начальнику, и как человеку – 22%. Боятся всего 3%. Остальные участники опроса говорили и о том, что не испытывают каких-то особых эмоций к руководителю, кроме необходимости просто работать под ее началом.

62% рассказали, что их руководитель все знает о коллективе и общается со всеми сотрудниками. 12% отметили, что сидят в открытом помещении с директором, что сплотило коллектив. 7% обратили внимание на то, что руководитель редко бывает в офисе и текущие вопросы перекидывает на заместителей, что иногда вредит работе и тормозит многие процессы.

Понимающей называют своего женщину-руководителя 81% опрошенных. В обоснованиях к своему мнению люди писали о том, что она предоставляет отгулы при необходимости и за переработки, всегда идет на прямой контакт и открыта к обсуждениям рабочих процессов. 8% написали, что начальница «строгая, но справедливая» – не дает особых поблажек, при этом всегда готова выслушать объяснения тех или иных процессов. А вот негативных ответов было крайне мало – 0,7% охарактеризовали своих начальниц злыми и истеричными, а также жадными.

«Сменить начальство хотели бы всего 2% опрошенных. Всего три человека из общего числа сказали, что уверены, что станет только хуже. Все остальные довольны своими начальницами в общем и целом и хотят продолжать работать с ними. Это очень серьезный и значимый показатель. Он говорит о том, что во главе угла сейчас стоят профессионализм, помноженный на человеческие качества, и эмпатия. И что женщины стали уверенными руководителями во всех отраслях», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».

В исследовании приняли участие 1421 человек из 36 регионов страны.