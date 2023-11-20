россияне ходят за продуктами в среднем 16 раз в месяц

130

Тинькофф Журнал в рамках аналитического проекта Tinkoff Data подсчитал, как часто россияне ходят в офлайн-магазины за продуктами, сколько тратят, а также в каких регионах самые высокие и низкие чеки. Полная статистика доступна на сайте Тинькофф Журнала.

Данные собраны на основе обезличенных транзакций 38 млн клиентов Тинькофф в супермаркетах и специализированных продуктовых магазинах.

Основные выводы:

В среднем жители России посещают продуктовые офлайн-магазины 16 раз в месяц.

Вторник и пятница — пиковые дни для покупок продуктов в офлайне.

Больше всего покупок в будни приходится на период с 16:00 до 19:00 .

Средний чек одного похода в магазин — 525 ₽ , средняя сумма трат за месяц на человека — 8400 ₽.

Пожилые люди ходят за покупками в продуктовые магазины активнее, чем молодежь – посещают за один поход два и более.

На Северном Кавказе средний чек выше всего по стране. Самые низкие показатели — в Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Пермском крае и Тыве.

Как часто россияне ходят за продуктами

В среднем жители России ходят за продуктами 16 раз в месяц — то есть примерно четыре раза в неделю. Основная часть походов — 80,5% — заканчивается на первом магазине. Почти каждый пятый поход включает в себя покупки минимум в двух и более магазинах.

Во время 15% походов за продуктами заходят в два продовольственных магазина, 3,3% — в три, 1,2% — в четыре и более.

Пожилые люди ходят по магазинам примерно в полтора раза активнее, чем молодежь. Например, среди россиян в возрасте 61—70 лет доля походов с посещением двух и более торговых точек составляет 26%. А среди молодежи 21—30 лет — около 16—17%.

Когда предпочитают закупаться

Люди чаще всего посещают несколько магазинов за раз в выходные: с 10:00 до 19:00 доля походов, которые включают в себя больше одного магазина, превышает 20%.

В будни больше времени на магазины тратят по вторникам и пятницам. Пик активности в будние дни приходится на период с 16:00 до 19:00. С 01:00 до 03:00 доля походов в два и более магазина выше, чем с 05:00 до 08:00. Можно предположить, что ранним утром перед работой люди, как правило, ограничиваются одним магазином.

Сколько тратят россияне

По данным Тинькофф Журнала и Tinkoff Data, средняя ежемесячная сумма трат на продукты составила 8400 ₽ на одного покупателя, а средний чек одного похода в январе-сентябре 2023 года — 525 ₽. Причем с пятницы по воскресенье такие траты выше: максимальный показатель, 610 ₽, — в субботу, а в пятницу и воскресенье — около 560 ₽.

Средний чек на покупки в одном магазине в сентябре 2023 года составил 426 ₽, на 4,4% меньше, чем год назад. Учитывая, что число транзакций растет, можно сказать, что покупатели стали чаще дробить единый чек на несколько покупок в разных маркетах. А также все чаще выбирают маркетплейсы, сервисы доставки готовой еды и продуктов питания вместо традиционных офлайн магазинов.

Чеки по регионам

Существенно выше среднего по стране чек на Северном Кавказе: в Чечне, Северной Осетии и Дагестане — от 550 ₽. Сопоставимую сумму за раз тратят в магазинах жители Москвы и отдаленных регионов: Магаданской и Мурманской областей, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, а также в Пермском крае и Тыве средний чек не превышает 330 ₽.