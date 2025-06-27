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Российские женщины рассказали о готовности участвовать в строительстве дома

27 июня 2025 12:12
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Российские женщины рассказали о готовности участвовать в строительстве дома

Половина россиянок планируют построить дом самостоятельно, а треть из них — даже участвовать в строительных работах и выбирать строительные материалы, следует из опроса, проведенного компанией ТСТН. С результатами ознакомились «Известия» 27 июня.

Россиянки рассказали, что не ожидают от мужчин полной ответственности за строительство дома. Соотечественницы не только планируют построить дом на свои финансы с привлечением подрядчика (24%), но и готовы сами участвовать в строительных работах (27%).

Большинство женщин также готовы самостоятельно выбирать строительные материалы, а 33% хотели бы получить совет или рекомендацию, но сделать выбор самостоятельно.

Рассказывая о том, на какие средства планируется строительство дома, россиянки отметили, что в большей степени это личные сбережения (36%) и ипотечные средства (23%). На помощь родителей рассчитывают 19% респондентов, а еще 23% — на финансовую поддержку со стороны мужчины.

«В открытом доступе есть информация, посвященная этапам строительства частного дома, рекомендации от специалистов. Таким образом, даже непрофессиональный строитель может получить представление о процессе возведения дома. Однако многие по-прежнему предпочитают делегировать технически сложные работы специалистам», — подытожил гендиректор ТСТН Анатолий Нестеров.

Теги: Опрос

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