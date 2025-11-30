Российские операторы запустили мгновенную верификацию иностранных SIM-карт, чтобы избежать периода охлаждения

Крупнейшие российские операторы связи запустили механизм верификации для иностранных SIM-карт, сообщает iphones.ru со ссылкой на Минцифры.

Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа.

Как верифицировать иностранную SIM-карту

1. При регистрации иностранной SIM-карты в сети российского оператора пользователю поступит сообщение со ссылкой на проверку через капчу.

2. Надо будет перейти по ссылке и пройти капчу. Например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определённым предметом.

3. После этого доступ к интернету и SMS возобновится в течение нескольких минут.

Аналогичным образом происходит верификация российских SIM-карт, которые возвращаются из-за границы.