Главные новости:
Запуск освещения был затруднен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей.
Региональная дорога «Новокуйбышевск – Речников» полностью подключена к освещению
Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа.
Российские операторы запустили мгновенную верификацию иностранных SIM-карт, чтобы избежать периода охлаждения
Питомцы защищают и поднимают настроение. Но при этом близкое соседство с ними таит немало угроз для здоровья.
Врач рассказала о передающихся от домашних животных болезнях
В последнем в этом году матче "Крылья Советов" на "Ростех Арене" встречаются с "Балтикой". Игра состоится в воскресенье, 7 декабря.
"Крылья Советов" проиграли чемпиону страны "Краснодару" - 0:5
Другие хищные животные предпочитают не приближаться к гнёздам филинов, поскольку родители отважно защищают своё потомство и бесстрашно атакуют непрошеных гостей.
У них тоже есть мамы: в минприроды СО рассказали, ка совы заботятся о своих птенцах
Мюзикл «Золушка» останется в репертуаре Самарского театра, но будет показываться только в новогодние каникулы, то есть, следующие спектакли состоятся через год.
В Самарском театре драмы состоятся премьерные показы мюзикла «Золушка»
Вадим Смирнов начал сниматься в кино в 1999 году, вместе с братом-близнецом Дмитрием он часто играл роли охранников, «братков» и бандитов.
Умер актер из сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности» Вадим Смирнов
С места ДТП госпитализированы три пассажира одного из автомобилей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В  Красноярском районе на автодороге «Подъезд к г. Самаре» столкнулись два ВАЗовских автомобиля
Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа.

Крупнейшие российские операторы связи запустили механизм верификации для иностранных SIM-карт, сообщает iphones.ru со ссылкой на Минцифры.

Это необходимо для того, чтобы владельцы зарубежных SIM-карт могли сразу же начать пользоваться интернетом и SMS в России без периода охлаждения в 24 часа.

Как верифицировать иностранную SIM-карту

1. При регистрации иностранной SIM-карты в сети российского оператора пользователю поступит сообщение со ссылкой на проверку через капчу.

2. Надо будет перейти по ссылке и пройти капчу. Например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определённым предметом.

3. После этого доступ к интернету и SMS возобновится в течение нескольких минут.

Аналогичным образом происходит верификация российских SIM-карт, которые возвращаются из-за границы.

 

 

