Росгвардейцы совместно со спасателями провели пожарно-тактическое занятие в Тольятти

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В целях повышения профессионального мастерства и уровня межведомственного взаимодействия на базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии организовано пожарно-тактическое занятие по тушению условного пожара силами подразделения ведомственной пожарной охраны с привлечением регионального подразделения МЧС России.



Открыл мероприятие представитель ведомственной пожарной охраны Росгвардии полковник Николай Старков. Офицер провел инструктаж, а также акцентировал внимание на качественной и эффективной подготовке личного состава для успешного выполнения возложенных задач по предупреждению пожаров на ведомственных объектах. Отработка практических навыков проводилась в соответствии с замыслом учения и на основе реально складывающейся обстановки.



В соответствии с утвержденным планом занятия, возгорание произошло в непосредственной близости от места хранения горючих материалов. На этом этапе отрабатывались первичные действия суточного наряда по локализации очага, а также эвакуация людей и имущества. По команде был поднят нештатный пожарный расчет и вызваны экстренные службы. Выполнение задачи усложнялось ограниченной возможностью подъезда специальной техники к месту пожара. Прибывшему пожарному расчету воинской части удалось остановить распространение пожара и организовать действия по тушению очага возгорания совместно с подразделением государственной противопожарной службы. Благодаря быстрым и грамотным действиям очаг удалось ликвидировать в кратчайшее время с оказанием первой медицинской помощи условному пострадавшему.