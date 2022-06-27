Росгвардейцы приняли участие в Международном слете ветеранов, проводимом в Самарской области

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Сотрудники ОМОН (на транспорте) «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в работе IX Международного Слёта ветеранов войн и Фестиваля военно-патриотической песни «Память».

Акция является традиционной для региона и, согласно этой же доброй традиции, она принимает гостей-ветеранов из Белоруссии и Казахстана, Перми, Саратова, Волгограда, Ульяновска, Оренбурга, Москвы, Татарстана, Башкирии и далекого Ангарска. Наряду с росгвардейцами в этом году почетными гостями мероприятия стали делегации Донецкой и Луганской народных республик.

В рамках фестиваля сотрудники ОМОНа развернули экспозицию, на которой продемонстрировали элементы оснащения инженерно-технических групп, которые занимаются обнаружением и нейтрализацией опасных предметов. Выставка вызвала большой интерес, как у бывалых ветеранов, так и у подрастающего поколения, съехавшихся в регион практически со всех уголков нашей страны.

- Участвуя в таких мероприятиях, мы рассказываем о повседневных буднях нашего отряда, о службе, которую несут различные его подразделения. Сейчас, когда у школьников в самом разгаре летние каникулы, наша аудитория в первую очередь это, разумеется, дети. Подобные выставки, а также различные другие акции, которые мы проводим в это время, объединены в большую кампанию под названием «Каникулы с Росгвардией» и традиционно вызывают у подрастающего поколения неподдельный интерес, - подчеркнул заместитель командира отряда, майор полиции Александр Наумов, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области