Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона

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26 августа под Самарой, на Рощинском полигоне, стартовал военно-технический форум "Армия-2021". Событие неизменно вызывает огромный интерес у многочисленных гостей, особенно молодежи. По уже сложившейся, доброй традиции, большое количество посетителей собрала экспозиция, развернутая в рамках форума сотрудниками Управления Росгвардии по Самарской области. Здесь представлены новейшие образцы техники, стоящей на вооружении у сотрудников вневедомственной охраны и специальных подразделений Росгвардии.

- В рамках самарского кластера военно-технического форума «Армия-2021» Управление Росгвардии по Самарской области сделало акцент на демонстрации возможностей инженерных групп, существующих на базе наших специальных подразделений. Именно эти люди практически каждый день стоят на страже нашего покоя, выезжая на места обнаружения потенциально опасных предметов. Посетители форума смогут в очередной раз убедиться в высокой надежности технических средств, стоящих у них на вооружении и уже не раз успевших доказать свою эффективность, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.

В свою очередь самым юным посетителям росгвардейской экспозиции посчастливилось примерить элементы экипировки специальных подразделений.