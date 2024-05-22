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Родители из Самары рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного

22 мая 2024 09:44
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Родители из Самары рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов.

В Самаре организация выпускного для девятиклассников обходится родителям примерно в 12 500 рублей на каждого ученика.  Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного выше: в среднем — 14 000 и 13 000 рублей соответственно.

Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов. В среднем сумма, которую необходимо собрать, составляет 13 500 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей.

Покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета. В среднем, одеть девятиклассника стоит 13 000 рублей, одиннадцатиклассника — 16 500 рублей. Для выпускницы в 9 классе образ может обойтись в 14 000 рублей, а в 11 классе — в 17 500 рублей. В Санкт-Петербурге расходы на юношу — в среднем 12 000 (9 класс) и 18 500 рублей (11 класс), на девушку — в среднем 12 500 и 20 000 рублей. В Москве цены выше: на наряд для сына тратят в среднем 15 500 рублей — в 9 классе и 20 000 рублей — в 11 классе, для дочери — 15 000 и 22 000 рублей соответственно.


Время проведения: 19 апреля — 21 мая 2024 года

Теги: Опрос

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