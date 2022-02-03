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Родителей, положительно оценивающих школьный дистант, стало чуть больше, но большинство по-прежнему в ужасе

3 февраля 2022 10:26
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Родителей, положительно оценивающих школьный дистант, стало чуть больше, но большинство по-прежнему в ужасе

С переходом на удаленное обучение в этом учебном году столкнулось большинство семей, где есть дети-школьники. 8 из 10 родителей считают, что дистант отрицательно сказывается на образовании.

Практически 6 из 10 родителей в этом учебном году столкнулись с ситуацией, когда классы их детей переводили на удаленку из-за коронавируса. 39% из них считают, что дистант однозначно негативно сказался на образовании детей, еще 44% оценивают влияние школьной удаленки как скорее отрицательное: «Дома это не учеба, лежа в кровати с планшетом»; «Образование и без пандемии было отвратительным, а теперь это просто ужас!» Однозначно положительных отзывов о дистанте лишь 3%, скорее положительных — 14%. Причем отцы оставили чуть больше позитивных оценок, чем матери. Судя по комментариям, родители рады тому, что их дети не заболели ковидом и получили возможность восстановить силы благодаря снижению нагрузки.

В марте прошлого года положительных отзывов о влиянии школьного дистанта на образование детей было чуть меньше, семьи адаптируются к подобной практике, но очень медленно.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 388
Время проведения: 25 января — 2 февраля 2022 года
Исследуемая совокупность: родители школьников, обучающихся очно
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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