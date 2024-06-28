Ребятам, отдыхающим в самарских летних лагерях, напомнили Правила дорожного движения

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Полицейские на постоянной основе проводят беседы с подрастающим поколением, направленные на предупреждение детского дорожного травматизма.

Так, в Самаре сотрудники полиции приехали в гости к детям, отдыхающим в одном из лагерей области с познавательной игрой. Разделившись на команды, ребятам предстояло пройти испытания, на каждом из которых ребята не только повторяли навыки безопасного поведения на проезжей части и во дворе, но и вспоминали виды дорожных знаков. После игры сотрудники полиции рассказали детям о причинах возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и предупредили об опасности игр вблизи проезжей части.

В Сызрани сотрудники полиции вместе с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Натальей Киреевой посетили ребят, отдыхающих в одном из детских оздоровительных лагерей. В ходе встречи ребята познакомились с деятельностью различных служб и подразделений полиции, а сотрудники Госавтоинспекции провели для детей викторину на тему «Безопасное поведение на дороге». Полицейские напомнили детям, как правильно переходить дорогу, о том, что нельзя ездить на велосипеде по проезжей части до 14-лет, как вести себя в различных дорожных ситуациях, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, полицейские и общественница поговорили с детьми о главных правилах безопасности у водоемов, в лесу и в сети интернет.

В Кинельском районе сотрудники полиции также посетили детский оздоровительный и пришкольный лагеря, где провели для ребят беседу на тему: «Соблюдай Правила дорожного движения и не совершай правонарушений!». Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Олеся Салманова совместно с участковым уполномоченным майором полиции Дмитрием Маликовым и инспектором по делам несовершеннолетних старшим лейтенантом полиции Ольгой Коробовой, напомнили ребятам о том, как должны вести себя пешеходы на дороге, озвучила основные обязанности пассажиров и велосипедистов, водителей средств индивидуальной мобильности, указала на необходимость использования световозвращающих элементов на одежде, а также напомнила об ответственности за управление транспортным средством, не имея права управления.

А в Новокуйбышевске к ребятам, отдыхающим в пришкольном лагере, пришли в гости врио начальника Госавтоинспекции майор полиции Дмитрий Максимов и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Наталия Майдан, которые рассказали о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях и призвали быть осмотрительными на дороге.

В завершении встреч полицейские и общественники пожелали детям хорошо, а главное, безопасно провести каникулы.