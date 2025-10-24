Ребенка в Шигонском районе передали из неблагополучной семьи органам опеки

141

Судебные приставы г. Сызрани передали 2-летнего мальчика, чья мать была лишена родительских прав, органам опеки и попечительства.

Жительница Шигонского района злоупотребляла алкоголем, не работала и совсем не заботилась о своем ребенке. Представители органов опеки и попечительства ранее предупреждали женщину о том, что, если она не изменит образ жизни, то они ради безопасности ребенка обратятся в суд. Однако гражданка так и не попыталась побороть своё пристрастие к алкоголю.

По решению суда женщина ограничена в родительских правах. Исполнительный документ о передаче ребенка органам опеки поступил на исполнение в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы выехали по адресу проживания должницы, но на месте ее не застали. Мальчика вместе с матерью удалось найти в ходе разыскных мероприятий в Волгоградской области. Судебным приставом была проведена объемная работа по розыску мальчика, по итогу которой сотруднику удалось «выйти на след» сбежавшей матери.

Судебный пристав-исполнитель провел разъяснительную работу с должницей, объяснив, что ребенка необходимо передать в спокойной обстановке, чтобы избежать психологических травм. Мать, вняв доводам судебного пристава, передала сына органам опеки.

Женщине разъяснили, что через суд она может вернуть право воспитывать ребенка, но для этого ей нужно избавиться от вредных привычек и ответственнее относиться к исполнению родительских обязанностей.