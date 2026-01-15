В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге.
️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки
Он 15 января ушел из школы в Железнодорожном районе Самары и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Самарскими полицейскими разыскивается 10-летний мальчик
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
С 1 января 2026 года в регионе значительно повышены единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооружённых силах России.
В Самарской области приглашают на службу операторов дронов
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Выборы в Самарской области

155
Россиянам не следует спешить с жалобами на плохую уборку снега, так как это в большинстве случаев связано с нехваткой дворников и денег, которые собственники внесли по действующим тарифам. Жалобы приведут к штрафам, что еще сильнее сократит фонд и обернется новыми потерями, поэтому вместо этого жильцам стоит сброситься и нанять дополнительный персонал, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет "Газета.Ru".

«Для наказания управляющей компании достаточно обращения в жилищную инспекцию, но кто от этого станет счастливее?» — задалась вопросом парламентарий.

Она напомнила, что УК использует для найма работников, уборки снега и уплаты штрафов средства, внесенные жильцами на «содержание и текущий ремонт». Если денег в фонде станет меньше, то, как следствие, и число дворников сократится, что приведет к еще более плачевному результату, объяснила депутат. Чаще всего УК не могут справиться с уборкой снега как раз из-за того, что денег, которые жильцы внесли по тарифам, не хватает, подчеркнула она.

Вместо жалоб в пору сильных снегопадов жильцы могут справиться с последствиями стихии своими силами, считает Разворотнева.

Депутат посоветовала для эффективного решения проблемы выбрать совет многоквартирного дома, который будет подписывать акты приемки работ, контролировать трату собранного жильцами фонда и по необходимости требовать перерасчета. Сменить УК можно, если она регулярно собирает средства и не выполняет свои обязанности, заключила парламентарий.

 

Фото:  pxhere.com

