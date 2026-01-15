В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами

Россиянам не следует спешить с жалобами на плохую уборку снега, так как это в большинстве случаев связано с нехваткой дворников и денег, которые собственники внесли по действующим тарифам. Жалобы приведут к штрафам, что еще сильнее сократит фонд и обернется новыми потерями, поэтому вместо этого жильцам стоит сброситься и нанять дополнительный персонал, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет "Газета.Ru".

«Для наказания управляющей компании достаточно обращения в жилищную инспекцию, но кто от этого станет счастливее?» — задалась вопросом парламентарий.

Она напомнила, что УК использует для найма работников, уборки снега и уплаты штрафов средства, внесенные жильцами на «содержание и текущий ремонт». Если денег в фонде станет меньше, то, как следствие, и число дворников сократится, что приведет к еще более плачевному результату, объяснила депутат. Чаще всего УК не могут справиться с уборкой снега как раз из-за того, что денег, которые жильцы внесли по тарифам, не хватает, подчеркнула она.

Вместо жалоб в пору сильных снегопадов жильцы могут справиться с последствиями стихии своими силами, считает Разворотнева.

Депутат посоветовала для эффективного решения проблемы выбрать совет многоквартирного дома, который будет подписывать акты приемки работ, контролировать трату собранного жильцами фонда и по необходимости требовать перерасчета. Сменить УК можно, если она регулярно собирает средства и не выполняет свои обязанности, заключила парламентарий.

