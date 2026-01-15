Я нашел ошибку
Главные новости:
С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге.
️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки
Он 15 января ушел из школы в Железнодорожном районе Самары и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Самарскими полицейскими разыскивается 10-летний мальчик
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
С 1 января 2026 года в регионе значительно повышены единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооружённых силах России.
В Самарской области приглашают на службу операторов дронов
В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
В Самарской области приглашают на службу операторов дронов

146
С 1 января 2026 года в регионе значительно повышены единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооружённых силах России.

С 1 января в Самарской области значительно повышены единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооружённых силах России. Теперь сумма составляет 1,5 миллиона рублей. Военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, выплачивают ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. рублей. За первый год службы совокупный заработок составит более 4 млн рублей. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться возможностью списания до 10 млн рублей долгов.

Вступить в ряды ВС РФ могут граждане от 18 до 65 лет. Единственное условие – быть годным по состоянию здоровья.

В регионе активно ведётся набор в новый, технологичный род войск – войска беспилотных систем. Операторы дронов востребованы и имеют особые условия службы. По словам начальника пункта отбора по Самарской области Джангара Мутаева, контракт в этом роде войск гарантирует возможность увольнения по желанию бойца через год службы.

«Ключевой особенностью прохождения службы в войсках беспилотных систем является особая форма контракта, который гарантирует возможность увольнения через год по желанию бойца. Также боец, управляющий беспилотной техникой, проходит специальное обучение и выполняет задачи далеко от линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Джангар Мутаев.

Операторам дронов также полагаются дополнительные выплаты от 50 тысяч до 1 миллиона рублей за успешное поражение вражеской техники.

Подать заявку на службу по контракту можно лично в пункте отбора на военную службу по контракту в Самаре (ул. Ленинская, 147) или в военкоматах по месту нахождения. Также заявление можно подать через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России или через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале государственных услуг. 

При личном визите при себе нужно иметь паспорт, ИНН и СНИЛС, свидетельство о регистрации брака и рождении детей. 

Подробности о заключении контракта с Минобороны России на сайте https://contract63.samregion.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

Регион также продолжает расширять поддержку участников СВО и их семей. В 2025 году действует 47 различных льгот и гарантий. Во всех муниципальных образованиях региона работают центры «Сердце воина», введено квотирование рабочих мест для ветеранов, компенсация затрат на образование и другие меры поддержки защитников и членов их семей.

