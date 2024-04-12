Развлекательная программа на игре «Крылья Советов» – «Рубин»

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В воскресенье, 14 апреля, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Рубина». Матч 24 тура МИР РПЛ начнется в 20:00. Билеты на эту игру можно приобрести онлайн на сайте или на Яндекс Афише.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 18:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков предматчевую программу, посвященную Дню космонавтики.

В 18:00 на гейте 3 откроется космическая выставка «Планеты Солнечной системы» и фан-зона Fonbet: кастом-станция, Колесо Фортуны, Хватайка. Там же будет расположена «Стена космических пожеланий», где дети cмогут получить сладкий подарок – Kinder Сюрприз «Космическая миссия». На гейте 3 для юных болельщиков будет работать надувной аттракцион «Футбольный дартс».

В 19:00 на гейте 3 стартует автограф-сессия нападающего «Крыльев Советов» Владислава Шитова. В это же время начнется выступление кавер-группы Paiducho Band.

Точки с аквагримом расположены в А403, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

Всех болельщиков ожидает зона от партнера Fonbet: розыгрыш новой формы сборной, кастом-станция, хватайка и колесо фортуны, мерч и подарки.

В зоне гостеприимства А403 пройдет фотовыставка «20 лет бронзы». В 19:00 состоится автограф-сессия с игроком бронзового состава «Крыльев Советов» Антоном Бобром.

Там же всех болельщиков ожидает зона от партнера Fonbet: хватайка, розыгрыш мерча и подарки.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории «Крыльев Советов».

В фаншопах, которые располагаются на гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP, можно приобрести клубную атрибутику.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба и партнеров.

Напоминаем, что для посещения матча нужна карта болельщика. В день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов».