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Работодатели стали в 6 раз чаще предлагать переобучение новым сотрудникам

29 марта 2024 09:16
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работодатели стали в 6 раз чаще предлагать переобучение новым сотрудникам

По данным «Авито Работы», в России зимой 2023-2024 года число вакансий с возможностью переобучиться у работодателя и приобрести новую профессию выросло в 5,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число откликов по таким вакансиям выросло на 72%.

Притом средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением повысились на 84% с зимы 2022-2023 года, составив 124 578 рублей в месяц за работу полный день.

Чаще всего работодатели указывали возможность переобучения для рабочих и линейных профессий: в условиях дефицита кадров в промышленности и производстве компании готовы привлекать сотрудников из смежных сфер или начинающих специалистов. Самыми массовыми среди вакансий с предложением переобучения зимой 2023-2024 года стали вакансия водителя самосвала и водителя-экспедитора: доля первой среди всех таких вакансий составила 21%, второй — 17%.

«Интересно, что одна из самых массовых и востребованных у работодателей профессия водителя-экспедитора стала и одной из самых высокооплачиваемых в сегменте вакансий с возможностью переобучения. Таким образом, включая переобучение в предложение для новых соискателей, работодатели расширяют границы найма при кадровом голоде», комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

А самой высокооплачиваемой среди вакансий с переобучением стала вакансия водителя бульдозера — зимой 2023-2024 года работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 150 000 рублей в месяц за полную занятость. Второй самой высокооплачиваемой вакансией с возможностью переквалификации оказалась вакансия водителя-экспедитора со средними зарплатными предложениями в 104 482 рублей в месяц.

Теги: Опрос

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