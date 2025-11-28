Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные жительницы Самары, воспитывающие детей дошкольного возраста.

13% работающих мам очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность. На втором месте с 12% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь. Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей) крайне необходима 11%. Еще 9% женщин были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску.



8% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Еще 6% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий.



У 5% женщин запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям, например, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 4%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%.



12% женщин заявили, что их полностью устраивает существующая поддержка со стороны работодателя.



Общая картина говорит о том, что для современных работающих матерей все большее значение приобретают не прямые финансовые вливания или разовые льготы, а контроль над своим рабочим временем. Возможность трудиться удаленно, иметь дополнительный выходной или сокращенный день позволяет женщинам более эффективно совмещать карьеру и материнство.



Время проведения: 10—25 ноября 2025 года