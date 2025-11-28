Я нашел ошибку
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные жительницы Самары, воспитывающие детей дошкольного возраста.

13% работающих мам очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность. На втором месте с 12% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь. Возможность перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей) крайне необходима 11%. Еще 9% женщин были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску.

8% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Еще 6% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий.

У 5% женщин запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям, например, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 4%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%.

12% женщин заявили, что их полностью устраивает существующая поддержка со стороны работодателя.

Общая картина говорит о том, что для современных работающих матерей все большее значение приобретают не прямые финансовые вливания или разовые льготы, а контроль над своим рабочим временем. Возможность трудиться удаленно, иметь дополнительный выходной или сокращенный день позволяет женщинам более эффективно совмещать карьеру и материнство.
 

Время проведения: 10—25 ноября 2025 года

Теги: Опрос

Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
176
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1312
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
655
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1473
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1429
