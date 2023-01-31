Работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы каждая четвертая самарчанка

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Быть единственным представителем своего пола в коллективе хотела бы каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина. Не состоящие в браке респонденты мечтают об этом гораздо чаще тех, кто уже создал семью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие жители Самары.

Быть единственной женщиной в коллективе хотела бы каждая четвертая жительница Самары (25%): по мнению опрошенных, в такой команде было бы меньше сплетен и излишних эмоций. Напротив, 57% не хотели бы, чтобы ее коллегами были только мужчины: судя по комментариям, это могло бы стать причиной некоторого психологического дискомфорта. 18% затруднилась ответить: «Я оцениваю сотрудников по рабочим качествам, а не по полу».



Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе: о таком желании рассказал только каждый пятый (19%), тогда как 67% представителей сильного пола не хотели бы трудиться в чисто женском коллективе. В комментариях часто встречается мнение, что оптимальный вариант — это смешанный коллектив: «Когда в команде есть женщины, отношения становятся более человеческими, меньше мата — женщины цивилизуют среду». Затруднились ответить 14% респондентов.



Не состоящие в браке респонденты гораздо чаще выражают готовность быть единственным представителем своего пола в коллективе, чем те, кто уже имеет свою семью. Среди мужчин о таком желании чаще всего сообщают опрошенные до 34 лет, а среди женщин — от 35 до 44 лет.



Время проведения: 24—30 января 2023 года

