Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса
Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса
В первый день февраля в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу
В первый день февраля в Тольятти стартует Чемпионат России по сноукайтингу
С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров
С 27 по 30 января в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров
В ДТП в Самаре пострадала молодая женщина
В ДТП в Самаре пострадала молодая женщина
Сбер назвали лучшим работодателем России
Сбер назвали лучшим работодателем России
Жигулевец дал банковскую карты бывшей подруге и лишился денег
Жигулевец дал банковскую карты бывшей подруге и лишился денег
В Самарской области стартовал новый сезон федерального информационного проекта «Добрые новости»
В Самарской области стартовал новый сезон федерального информационного проекта «Добрые новости»
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.59
0.25
EUR 75.78
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы каждая четвертая самарчанка

31 января 2023 09:14
132
Работать исключительно в окружении коллег противоположного пола хотела бы каждая четвертая самарчанка

Быть единственным представителем своего пола в коллективе хотела бы каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина. Не состоящие в браке респонденты мечтают об этом гораздо чаще тех, кто уже создал семью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие жители Самары.

Быть единственной женщиной в коллективе хотела бы каждая четвертая жительница Самары (25%): по мнению опрошенных, в такой команде было бы меньше сплетен и излишних эмоций. Напротив, 57% не хотели бы, чтобы ее коллегами были только мужчины: судя по комментариям, это могло бы стать причиной некоторого психологического дискомфорта. 18% затруднилась ответить: «Я оцениваю сотрудников по рабочим качествам, а не по полу».

Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе: о таком желании рассказал только каждый пятый (19%), тогда как 67% представителей сильного пола не хотели бы трудиться в чисто женском коллективе. В комментариях часто встречается мнение, что оптимальный вариант — это смешанный коллектив: «Когда в команде есть женщины, отношения становятся более человеческими, меньше мата — женщины цивилизуют среду». Затруднились ответить 14% респондентов.

Не состоящие в браке респонденты гораздо чаще выражают готовность быть единственным представителем своего пола в коллективе, чем те, кто уже имеет свою семью. Среди мужчин о таком желании чаще всего сообщают опрошенные до 34 лет, а среди женщин — от 35 до 44 лет.

Время проведения: 24—30 января 2023 года
 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый пятый работодатель в Самаре никогда не берёт в штат соискателей с избыточной квалификацией
30 января 2023, 09:14
Каждый пятый работодатель в Самаре никогда не берёт в штат соискателей с избыточной квалификацией
Свою позицию HR-менеджеры объясняют высокой вероятностью того, что работник быстро покинет компанию. Общество
384
Желающих отказаться от наличных денег за 2 года в Самаре стало меньше на четверть
29 января 2023, 11:41
Желающих отказаться от наличных денег за 2 года в Самаре стало меньше на четверть
Только 13% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных. Общество
616
Зарплатные ожидания производственников в Самарской области выросли за год на 35%
27 января 2023, 09:47
Зарплатные ожидания производственников в Самарской области выросли за год на 35%
Причины положительной динамики зарплатных ожиданий — сокращение числа рабочих из-за мобилизации и эмиграции. Экономика
597
В центре внимания
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
374
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
345
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
5400
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
837
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
1033
Весь список