Работа и общение — главные способы борьбы с отсутствием пары для 47% cамарцев

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Эксперты дейтинг-сервиса Mamba провели опрос* и выяснили, что большинство самарцев считает любовь лучшим лекарством от одиночества. Такого мнения придерживаются 90% мужчин и 83% женщин.

Большинство одиноких людей признается, что отсутствие пары их тяготит, мешает развиваться и быть счастливыми. Эксперты дейтинг-‍сервиса Mamba выяснили, как самарцы справляются с этим состоянием и что мешает им найти партнера.

Мужчины страдают от одиночества чаще, чем женщины

Мужчины чаще чувствуют себя одинокими — 39% респондентов признались, что испытывают это эмоциональное состояние регулярно. Среди женщин этот показатель ниже — о частых приступах одиночества рассказали 30% опрошенных.

Большинство респондентов отмечает, что это состояние тяготит их — чувство одиночества лишает их энергии и негативно влияет на качество жизни. Об этом заявили 77% мужчин и 71% женщин.

Когда речь идет об одиночестве, мужчины более откровенны — 48% из них могут признаться в том, что испытывают это чувство. Из женщин всего четверть (27%) готова поделиться переживаниями с посторонними — остальные считают это слишком личным.

При этом мужчины относятся к таким откровениям положительно — 94% респондентов нравятся девушки, которые не стесняются говорить о своем одиночестве. Такая искренность располагает. Женщины не так позитивно настроены — услышать от мужчины, что он одинок, готовы 82% опрошенных. Остальные 18% считают такое поведение странным.

Главные причины одиночества самарцев

Причин у одиночества много. Одна из самых популярных — низкая самооценка: 27% мужчин и 18% женщин не хватает уверенности в себе. Им кажется, что они недостаточно хороши для отношений, не слишком красивы, имеют лишний вес, мало зарабатывают.

Найти пару также мешают завышенные требования — 25% женщин рассказали том, что, кандидаты не дотягивают до их идеала, поэтому им никто не нравится. У мужчин список требований к партнеру, как правило, более скромный — всего 5% не могут завести отношения по этой причине.

Трудности с поиском пары также возникают у людей с непростым, по собственной оценке, характером — 14% мужчин и 10% женщин признались, что им непросто сближаться с противоположным полом именно по этой причине.

Некоторым мешает травмирующий опыт — 8% мужчин и 12% женщин говорят о том, что не могут забыть своих своих бывших, боятся снова обжечься и испытать боль либо вовсе перестали доверять противоположному полу.

У 12% самарцев банально не хватает времени на личную жизнь — они с головой уходят в работу и решение бытовых проблем, и на поиск партнера не остается ни сил, ни желания.

Также четверть мужчин (24%) считает, что не умеет знакомиться: отсутствие такого опыта мешает им завести отношения. Не так распространена эта проблема среди женщин — всего 6% опрошенных боятся выйти из зоны комфорта.

Мужчины находят утешение в работе, а женщины — в общении

Мужчины и женщины справляются с одиночеством по-разному. Большинство представителей сильного пола (47%) заглушает это чувство работой. Общение с друзьями помогает 37% респондентов.

Женщины считают самым эффективным лекарством от одиночества — общение с друзьями (47%), на втором месте оказалась работа (41%), а на третьем — просмотр фильмов и сериалов (31%).

Еще один распространенный способ облегчить чувство одиночества — онлайн-знакомства. Треть мужчин (28%) и женщин (30%) используют с этой целью дейтинговые сервисы.

Самарцы также прибегают к помощи психологов, причем женщины делают это в четыре раза чаще, чем мужчины, которым часто сложно обратиться за помощью к профессионалам: мешают стереотипы и социокультурные барьеры. Мужчины, в свою очередь, в 17 раз чаще женщин «сбегают» в другую реальность и ищут утешение в компьютерных играх.

Онлайн-знакомства против одиночества

Самарцы все чаще ищут спасение от одиночества в дейтинг-сервисах. Для многих они открывают двери к новым знакомствам, даже если отношения остаются в рамках виртуального общения.

Так, 29% мужчин считают онлайн-знакомства одним из лучших способов отвлечься от одиночества, а 21% отмечают, что листание профилей и чтение анкет помогают справляться с негативными эмоциями. В то же время, 27% женщин уверены, что дейтинг помогает пережить трудные моменты, а 28% нашли в нем возможность приятно провести время за интересным общением.

Большинство самарцев верит, что станет счастливее, когда они найдут своего человека — 90% мужчин и 83% женщин называют любовь лучшим лекарством от одиночества. При этом 37% женщин и 40% мужчин отмечают, что даже просто регулярное общение в дейтинг-приложениях помогает уменьшить чувство одиночества, а некоторые пользователи даже превратили такие знакомства в реальную дружбу или романтические отношения.

*В опросе Mamba приняли участие 3600 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.