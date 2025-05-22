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Пятая часть самарцев считает несправедливым подчинение молодому руководителю

22 мая 2025 11:24
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Пятая часть самарцев считает несправедливым подчинение молодому руководителю

Почти 20% сотрудников из разных сфер деятельности в Самаре подвержены чувству зависти по отношению к более молодым коллегам, чей взлет по карьерной лестнице позволил им стать начальниками. Таковы результаты опроса «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Многие зрелые сотрудники (около 32%) не хотят доверять молодым руководителям, опасаясь их недостаточной компетентности. Половина из этой категории самарцев не боится высказывать свои сомнения по поводу указаний шефа ему в лицо.

В то же время примерно 20% работников замечают, что начальники до 35 лет проще в общении, вносят инновационные идеи и обладают большей гибкостью. Негативная реакция старших коллег на новаторский подход руководителя часто связана с сопротивлением изменениям – примерно 17% считают, что инновации мешают стабильности и традициям предприятия.

А вот около 15% опрошенных самарцев признают, что конфликты возникают из-за разницы в подходах к управлению и ценностям. Сами молодые лидеры также признаются, что их смущает или задевает скептическое отношение подчиненных предпенсионного и пожилого возраста – на него реагируют порядка 29% начальников.

Руководители-пенсионеры, впрочем, также не устраивают многих – каждый пятый сотрудник из Самары поделился, что его раздражает закостенелость взглядов и устаревшие методы управления начальства. У возрастных руководителей свои раздражители – 19% не могут понять и принять нежелание молодых подчиненных перерабатывать, их несерьезное отношение к трудовому процессу и просьбы перейти на удаленный формат.

Каждый десятый опрошенный самарец отметил, что ему не нравится возрастная иерархия в коллективе и лучше бы коллеги были примерно одних лет. Однако в целом 42% участников исследования уверены, что успешное взаимодействие возможно – при условии уважения к опыту старших, терпимости к младшим и умения слушать друг друга.

«Кажется, что эйджизму давно не место в нашей жизни, но увы, опрос показывает, что такая проблема никуда не делась. Отсутствие взаимопонимания «отцов и детей» еще классиками описано. Другой вопрос – что приобретает или теряет компания, нанимая людей разного возраста, помогая им взаимодействовать или наоборот. Ответ кажется очевидным: неконструктивные конфликты, что бы ни лежало в их основе – возрастные различия или что-то еще – скорее ведут к неэффективности как минимум отдельных процессов, а иногда и бизнеса в целом. Так как компании не могут уйти ни в одну из крайностей – расставаться с опытными сотрудниками или не нанимать молодое поколение, то придется искать компромиссы. Можно только напомнить всем поколениям, что работать вместе им все равно придется, и пожелать проявлять интерес к отличиям коллег другого возраста и стараться увидеть их сильные стороны», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

В опросе приняли участие 1452 сотрудника из разных регионов России.

Теги: Опрос

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