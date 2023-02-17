Я нашел ошибку
Главные новости:
У тольяттинца украли перфораторы, болгарки, отбойные молотки
У тольяттинца украли перфораторы, болгарки, отбойные молотки
В Тольятти снесли незаконный ларек с семенами
В Тольятти снесли незаконный ларек с семенами
главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2022 год
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2022 год
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
Сызранка расплатилась в магазине сувенирной купюрой
Сызранка расплатилась в магазине сувенирной купюрой
Пятая часть мужчин в Самаре не хочет подарков на 23 февраля
Пятая часть мужчин в Самаре не хочет подарков на 23 февраля
Силуанов назвал решение ЕС включить Россию в чёрный список по налогам политическим
Силуанов назвал решение ЕС включить Россию в чёрный список по налогам политическим
В южной части акватории Индийского океана начались вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0.55
EUR 79.98
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пятая часть мужчин в Самаре не хочет подарков на 23 февраля

17 февраля 2023 09:30
52
Пятая часть мужчин в Самаре не хочет подарков на 23 февраля

Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины из Самары.

Каждый пятый мужчина (18%) не хочет подарков на 23 февраля. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остаются 28%.

Каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок на 23 февраля деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 14%. Еще 12% не против новой одежды и аксессуаров. О новом телефоне говорят 6% опрошенных, о парфюмерии — 5%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 11% считают, что уж если и желать, то только автомобиль. Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 2% опрошенных. Еще 6% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады 6% респондентов.

Что обычно получают мужчины на День защитника Отечества? Каждому пятому (21%) обычно преподносят одежду или аксессуары. 17% получают парфюмерию, 15% — сувениры. Еще 10% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%. Бритвенные принадлежности дарят 5% опрошенных, деньги — 4%, алкоголь — 2%. Каждый девятый (11%) получает другие подарки — упоминались сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.

Время проведения: 13—16 февраля 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй самарец хотел бы жить в РФ дальше
16 февраля 2023, 09:53
Каждый второй самарец хотел бы жить в РФ дальше
Интерес к жизни за рубежом снижается. Общество
288
Обеды на работе бьют по бюджету 46% самарцев
16 февраля 2023, 09:37
Обеды на работе бьют по бюджету 46% самарцев
Выяснилось, что 74% приносят еду из дома. Общество
292
Россияне рассказали, какие гаджеты и приложения для здоровья используют и почему
15 февраля 2023, 11:25
Россияне рассказали, какие гаджеты и приложения для здоровья используют и почему
48% респондентов используют гаджеты для контроля здоровья Здравоохранение
457
В центре внимания
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
17 февраля 2023  09:51
В Самаре в рамках строительства станции метро изменится схема движения транспорта, включая общественный
55
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
16 февраля 2023  12:51
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
331
Почти 650 человек приняты в Российское движение детей и молодежи «Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
16 февраля 2023  12:35
«Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
300
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
16 февраля 2023  11:31
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
325
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
1122
Весь список