Пятая часть мужчин в Самаре не хочет подарков на 23 февраля

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Мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины из Самары.

Каждый пятый мужчина (18%) не хочет подарков на 23 февраля. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остаются 28%.



Каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок на 23 февраля деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 14%. Еще 12% не против новой одежды и аксессуаров. О новом телефоне говорят 6% опрошенных, о парфюмерии — 5%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 11% считают, что уж если и желать, то только автомобиль. Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 2% опрошенных. Еще 6% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады 6% респондентов.



Что обычно получают мужчины на День защитника Отечества? Каждому пятому (21%) обычно преподносят одежду или аксессуары. 17% получают парфюмерию, 15% — сувениры. Еще 10% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%. Бритвенные принадлежности дарят 5% опрошенных, деньги — 4%, алкоголь — 2%. Каждый девятый (11%) получает другие подарки — упоминались сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.



Время проведения: 13—16 февраля 2023 года