Путешествия, имущество, ремонт: самарцы рассказали, на что собираются копить в 2023 году

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По мнению большинства жителей Самары, самым надежным способом накопить на мечту является переход на высокооплачиваемую работу. Согласно опросу, проведенному страховой компанией «Ренессанс Жизнь» и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 48% горожан регулярно откладывают средства.

Свыше половины самарцев откладывают деньги на черный день (50%), заветную мечту (34%) или стартовый капитал для открытия бизнеса (19%). Каждый четвертый (31%) делает это при любой возможности, 15% — ежемесячно, 11% — время от времени, а оставшиеся 2% — чаще, чем раз в месяц. В большинстве случаев привычке откладывать деньги придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%), а для старшего поколения (55+) — присущ отказ от любого рода накоплений (52%).

Чаще всего самарцы планируют потратить накопленную сумму на путешествия (58%). На втором месте стоит приобретение имущества (39%). Третьим по популярности является ремонт в квартире (35%), это второй показатель по России. В топ-5 причин для накоплений также вошли покупка новой машины (28%) и переезд в другой город (24%).

В список самых нерациональных трат, по мнению самарцев, вошли покупка брендовых вещей (86%), регулярное питание в кафе и ресторанах (50%) и beauty и SPA услуги (49%). В пятерку самых неоправданных трат вошли оплата сеансов у психолога (45%) и постоянные походы в кино или театр (38%). По мнению горожан, это мешает претворению задуманного в жизнь.

В большинстве случаев жители Самары считают, что самым надежным способом накопить нужную сумму является переход на новую работу с большей заработной платой (76%). Еще одним вариантом приумножения денег в копилке стало правило оставлять у себя определенный процент от дохода на конец месяца (69%). Возможность получить дополнительную прибыль и осуществить желаемое предоставляют и финансовые инструменты — вклады в банке (32%), инвестиции в акции известных компаний (20%) и страховые накопительные программы (5%).

По данным СК «Ренессанс Жизнь», только за второе полугодие 2022 года самой популярной у россиян стала программа накопительного страхования сроком на 3 месяца — ее выбирали на 31% чаще, чем продукт, рассчитанный на 5 лет. Через такие продукты людям комфортнее осуществлять первый, пробный контакт с инвестициями в страхование жизни. Интересно, что в большинстве случаев на долгосрочные вложения полагаются клиенты старше 60 лет — доля равна 44%. То есть создают сбережения за счет накопительного страхования жизни не только люди экономически активного, но и пенсионного возраста. Через краткосрочные инвестиции со страхованием жизни знакомятся миллениалы и зуммеры — их доля среди клиентов по такой программе равна 22%. По 5-летнему продукту доля таких клиентов пока 12%.

За последний год трети самарцев (36%) удалось скопить сумму до 20 000 рублей, а чаще всего это под силу женщинам (44% против 33% у мужчин). Каждый четвертый участник опроса (28%) раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 200 тыс. рублей. Лишь 12% могут похвалиться, что за год смогли отложить более 200 000 рублей, больше всех в этом признавались мужчины (31% против 19% у женщин).