Прямой эфир в ЦУР о борьбе с наркотиками пройдет сегодня для жителей Самарской области

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Гостем эфира станет заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Владислав Николаевич Константинов.

Каким образом ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков на территории региона? Вы обнаружили наркозакладку – как правильно поступить? Как распознать у ребенка признаки употребления или распространения наркотических средств и уберечь его от этой заразы? Куда обратиться, если вы стали свидетелем преступления в сфере незаконного оборота наркотиков?

Уже сегодня в 17:00 в прямом эфире из Центра управления регионом на эти и другие вопросы ответит заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Владислав Николаевич Константинов.