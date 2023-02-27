Прямой эфир в ЦУР о борьбе с наркотиками пройдет сегодня для жителей Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Поезд ежедневно отправляется из Тольятти в 18:35, прибывает на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:10, обратно - в 17:08 и прибывает в Тольятти в 11:08 на следующий день.
Более 390 тысяч пассажиров совершили путешествие на двухэтажном поезде Тольятти – Москва за первый год курсирования
Обсудили научную и образовательную деятельность.
В СамГТУ на ученом совете подвели итоги 2022 года и обозначали планы на текущий   
О негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов.
В Самаре 32% процентов родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 23% — что не любят
Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории субъектов Российской Федерации.
В Самаре направлено в суд уголовное дело по организации и участии в преступном сообществе в сфере незаконного оборота наркотиков
В Самаре ночью и днем -1, -3°С. Гололедица.
28 февраля в губернии будет облачно, местами небольшой снег
Установите дома пожарный извещатель. Он поможет предотвратить пожар.
С 22 по 27 февраля в Самарской области произошло 63 пожара
Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.
Минздрав СО напоминает о простых правилах, которые помогут избежать падений и травм
Теперь у любителей лыжного спорта в Самаре есть возможность кататься не только днем, но и глубоким вечером
Теперь у любителей лыжного спорта в Самаре есть возможность кататься не только днем, но и глубоким вечером
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Прямой эфир в ЦУР о борьбе с наркотиками пройдет сегодня для жителей Самарской области

27 февраля 2023 12:14
145
Прямой эфир в ЦУР о борьбе с наркотиками пройдет сегодня для жителей Самарской области

Гостем эфира станет заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Владислав Николаевич Константинов.

Каким образом ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков на территории региона? Вы обнаружили наркозакладку – как правильно поступить? Как распознать у ребенка признаки употребления или распространения наркотических средств и уберечь его от этой заразы? Куда обратиться, если вы стали свидетелем преступления в сфере незаконного оборота наркотиков?

Уже сегодня в 17:00 в прямом эфире из Центра управления регионом на эти и другие вопросы ответит заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Владислав Николаевич Константинов.

Трансляция прямого эфира будет осуществляться в социальной сети ВКонтакте на площадке Центра управления регионом Самарской области, а также официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области.

 

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Шенталинском районе сельчанин хранил высушенную коноплю в летней беседке
25 февраля 2023, 11:29
В Шенталинском районе сельчанин хранил высушенную коноплю в летней беседке
В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что растение он собрал для собственного употребления без цели сбыта. Криминал
554
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях региона
22 февраля 2023, 13:13
В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях региона
Присутствующим рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот. Криминал
577
В Самарской области ликвидировано 8 наркопритонов
22 февраля 2023, 10:47
В Самарской области ликвидировано 8 наркопритонов
Изъято около 1,6 килограммов наркотических средств. Криминал
553
В центре внимания
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
27 февраля 2023  13:56
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
216
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023  12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
166
Какие изменения ждут россиян в марте
27 февраля 2023  10:58
Какие изменения ждут россиян в марте
187
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
26 февраля 2023  18:30
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
556
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
26 февраля 2023  12:58
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
514
Весь список